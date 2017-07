HOMSES MAALEHES: Metsad on seentest veel tühjavõitu

Tartu avaturul kauples sel esmaspäeval seentega 21 müüjat. Seda pole iseenesest just vähe, kuid kõik nad pakkusid üksnes kukeseeni ja hindki oli üsna krõbe – seitse kuni kaheksa eurot kilo eest.

“Muid seeni peale kukeseente pole metsas üldse, eile korjates vaid ühe haavapuraviku leidsin,” nendib tartlane Leili, kes noppis oma müügiks toodud seened Orava kandi metsadest.

Suvi on lihtsalt siiani liiga külm olnud ja nii algas ka kukeseeneaeg hilja pihta ning ega neidki praegu palju ole, kuigi vihma on piisavalt jagunud, otsib ta põhjust.

Leilile teevad muret need, kel pole nuga kaasas ja korjavad seeni juurtega. Nii ei saa neid järgmisel aastal sealt üldse. Seente korjamist ilma noata on ta rohkem märganud just viimastel aastatel, eriti nende puhul, kes hästi kiiresti tahavad korjata ja kokkuostu müüa, leiab ta.

Juba paar-kolm nädalat vuravad Lõuna-Eesti seene- ja marjarikkamates kohtades ühest külast teise ringi kaubikud, et osta kokku seeni ja marju. Näiteks Kanepis peatub iga päev mõnetunnise vahega kaks kokkuostjat.

Sel esmaspäeval kell viis oli kokkuostjale Kanepis vaid kaks kukeseente toojat.