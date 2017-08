HOMSES MAALEHES: Pensionär võrdleb hambaproteesiäri maffiaga

Maalehe toimetuses käis Tartu­maal elav 67aastane mees, kes palus oma nime lehes mitte avaldada, kuna tunneb ennast lolliks tehtuna. “Mõtled, et arst on usaldusväärne inimene, kes aitab, aga tänapäeval on ta nagu prostituut, kes teeb seda ainult raha pärast,” oli ta nördinud.

Asi sai alguse sellest, et mehel oli vaja proteese – alumisel lõualuul kokku viie hambaga. Ta läks kodu lähedal oleva hambaarsti juurde, kus oli varemgi käinud. Arst ütles, et protees läheb maksma 700–1200 eurot ja täpne hind selgub töö käigus.

Ta ei maksnud arstile juurde küsitud summat ära ja küsis hoopis ise selgitust, millest nii kõrge hind koosneb. Vastus oli, et tegu on komplekthinnaga, mida pole võimalik osadena lahti kirjutada.

Mõni aeg hiljem helistas ühel pühapäeval talle võõras mees ja ütles, et kui küsitud raha hambaarstile ära ei maksa, läheb asi kohtutäituri kätte. “Nagu mingi maffia!” imestas pensionär ja maksis raha ära.