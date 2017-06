HOMSES MAALEHES: Rahvast nörritab kava lõpetada postkontorites lehemüük

Omniva kaubamärgi all tegutsev riigifirma Eesti Post põhjendab perioodika üksikmüügi lõpetamist vähese nõudlusega, mis ei too neile tulu.

“Ikka iga päev käiakse siin ajalehti ja ajakirju ostmas. Ristsõnad lähevad hästi, siis Naisteleht, Kroonika, Maaleht – need on põhilised,” selgitab Hilja Jõks, kel varsti saab juba 28 aastat Vastse-Kuuste postkontoris töötamist.

Ta tõdeb, et algusajaga võrreldes on ajalehtede ja ajakirjade ostmine mingil määral küll vähemaks jäänud, teisalt on valik jällegi laiemaks läinud. Põhilised ostjad on keskealised ja vanemad. Nooremad on enamuses Tartus tööl, saavad sealt, teab ta.

“Tähtsat rolli etendab raadio hommikune lehetutvustus. Kui mõnest huvitavast loost seal räägitakse, tuleb rahvas rohkem ka meilt seda lehte küsima,” selgitab Jõks.

Vahel tuleb ka ostmata jäänud väljaandeid tagasi saata. See oleneb sellestki, palju neid müüki tuleb. Koguseid jagab Lehepunkt, kus arvestatakse eelmise kuu müüki. Kui konkreetne väljaanne on nulli müüdud, siis järgmisel korral antakse rohkem – eeldatakse, et sellest tuli puudus.