HOMSES MAALEHES: Raplamaal Kaiu laudas lüpsavad lehmi filipiinlased

Mine! Liigu-liigu! Edasi! Tule! Tagasi!

Lehmade eesti keeles kamandamine oli esimene asi, mis 29aastasel filipiini mehel lüpsitööd õppides selgeks tuli saada. “Filipiinlased õpivad ülikiirelt,” kiidab 600 lüpsilehmaga OÜ Kaiu LT lauda tegevjuht Silver Kask.

“Eestlaste leidmisega on probleem. Ilmaasjata ei vaata me piiri taha,” ütleb Kask, kes ei läinud küll kedagi spetsiaalselt Filipiinidele otsima. Filipiinidel keevitajana töötanud mees võeti lauta vastu, kuna tema samas kohas töötava õe Marilouga on juhtkond igati rahul.