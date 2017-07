HOMSES MAALEHES: Ronijad murendavad Haapsalu piiskopilinnuse rabedaid müüre

Kui Haapsalu piiskopi- linnus olnuks Liivi sõja ajal samasuguses olukorras nagu praegu, poleks vaja olnud suurt jõudu selle vallutamiseks – hõredad müürid kujutanuks pigem kaitsjatele endile ohtu.

Esimesed piiskopilinnuse müüride kivid pandi paika üle 700 aasta tagasi. Mitmes ehitusperioodis linnus laienes ja müürid laoti aina kõrgemaks, kohati kuni 15meetriseks.

Järgnes laastav Liivi sõda, taas ülesehitustöö, suur tulekahju... Üks häda ajas teist taga.

Nüüd on XXI sajand ja hädad jätkuvad. Paljunäinud linnusemüürid ei vaja hävimiseks enam uut sõda. Kaitserajatisest kukub välja maakive, ja seda nii looduse kui ka inimese kaasabil.

„Mure on see, et ronitakse müüridel,“ ütles Haapsalu piiskopilinnuse juhataja Kaire Tooming.

Millal piiskopilinnuse välismüürid nii korda saavad, et sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid töötajad ei peaks varisemise pärast hinge kinni hoidma, see pole teada. Vaata ka videot!