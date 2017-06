HOMSES MAALEHES: Valitsus tõstab jogurti hinda üle 40 protsendi

Kuigi algul räägiti, et suhkrumaks pannakse peale vaid limonaadidele, siis esmaspäeval Riigikogu poolt vastu võetud magustatud jookide seaduses on kirjas ka piimatooted

ja täismahlad.

“Väga murettekitav, et seadus sellisel kujul vastu võeti,” ütles Põltsamaa Felixi turundusdirektor Marek Viilol.

“Mõistagi on Valio ja kogu piimasektor valitsuse käitumisest väga nördinud,” lisas Valio turundus- ja tootearendusdirektor Krista Kalbin. “Eesti majanduskasvu taga on alati olnud lihtne ja läbipaistev maksustamine ning nüüd oleme hakanud sellest eemalduma.”

Mõlemad ettevõtted on juba aastaid tegelnud oma toodete suhkrusisalduse vähendamisega, kuid piirid tulevad ette piimas ja puuviljades sisalduva loodusliku suhkru osas, mis läheb nüüd ka maksu alla. Kui piimas ja jogurtis on piimasuhkrut ehk laktoosi 3–4 protsenti, siis õuntes on looduslikult 11 protsenti puuviljasuhkrut ning kui neist pressida mahla, siis ka selle suhkrusisaldus on sama.

Üle 10protsendise suhkrusisaldusega jookidele kehtestatakse järgmise aasta algusest iga liitri kohta 30sendine magusamaks.