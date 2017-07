HOMSES MAALEHES: Vihm rikub pea poole maasikasaagist

Jaheda kevade tõttu valmis maasikasaak tavapärasest paar nädalat hiljem, nüüd panevad sagedased sajud ja suur niiskus marjad hallitama.

“Paljude ’Polka’ kasvatajate kohta võib öelda, et on katastroof,” ütles taimekasvatuskonsulent Ulvi Moor selle suve kohta. Kui teised sordid peavad tihedatele sadudele paremini vastu, siis ’Polkal’ on pehme mari ning vanemad puhmad muutuvad suureks ja tihedaks. Pidevate vihmade tõttu ei käi õhk sealt läbi ja marjad kipuvad haigestuma hahkhallitusse, lausa väikesed rohelised marjad.

“Mõnes istanduses on isegi pool saagist hallitanud,” tõdes maasikakasvatajaid nõustav taimekasvatuskonsulent. Samas lisas ta, et tugevamate viljadega sortide puhul ei ole olukord nõnda hull.

Ulvi Moor nentis, et nii jahedat ja vihmast suve, mil ilusa ilmaga päevi on vaid üksikuid, pole ammu olnud.