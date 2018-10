Huntide küttimislube jagatakse nüüdsest ohjamisalade kaupa

Rein Raudvere rein.raudvere@maaleht.ee RUS 2

Foto: Jp Valery, unsplash.com

1. novembril algaval huntide küttimishooajal on suurimaks muutuseks see, et senise maakondliku printsiibi asemel jaotatakse lube ja korraldatakse jahti vastavalt ohjamisaladele, mida on üle Eesti kokku 20.