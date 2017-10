Ideed on õhus: Narvas plaanitakse kaht lavastust Eesti muusikute edust Venemaal

Allan Kaldoja, Narva Vaba Lava ja kogu Linda 2 projekti eestvedaja

Narva kui ühendaja, sõprussild

Narva Linda 2 asuvasse majja tulevad veel Narva teater Ilmarine, ERRi tele- ja raadiostuudiod, Integratsiooni Sihtasutuse peakorter, Eesti Keele Maja, IT-inkubaator Objekt jne.

Tegu on nõukogude sõjatööstuskompleksi kuulunud tehase Baltijets endise administratiivkorpusega Narva südalinnas.

Olen Linda 2 maja omanik ja andsin maja ühe tiiva pikaajaliselt (kuni 2027) Vabale Lavale madala hinnaga (ca 50 senti/m2 kuus) üürile. Vaba Lava kohustus on see tiib välja arendada-rekonstrueerida. Lisaks on Vaba Lava osa sellest tiivast andnud allüürile ERRile ja Ilmarisele. Pärast tiiva rekonstrueerimist teenib Vaba Lava allüürist ca kaks korda rohkem tulu, kui ise kogu pinna eest üüri maksab. Perioodi lõpus 2025–2027 on Vabal Laval oma kasutatavale pinnale väljaostuõigus umbes kaheksandikuga summast, mille ta sinna praegu rekonstrueerimiseks investeerib. Ärifüüsika reeglid siin pealtnäha ei kehti, aga tean, et kultuurikeskus on kui viljakas mustmuld, mille lähedusse hakkab elu tekkima – kinnisvaraomanikuna tegutsen pikaajalise plaani alusel.

Raha Narva hooneosa rekonstrueerimiseks teatrimajaks saab Vaba Lava peamiselt vabariigi valitsuselt.

Hetkel on ehitushanke lõppfaas, pakkumised on juba laekunud, võitja kuulutatakse välja hiljemalt käesoleva nädala lõpuks. Kultuuriplokk on plaanis avada novembris 2018. Kultuuriploki rekonstrueerimise ja tehnikaga sisustamise eelarve on suurusjärgus 3 miljonit eurot.

Sama maja torniossa kavandan koos Go Groupiga hotelli. Selle eelarve on suurusjärgus seitse miljonit eurot, allikaks erakapital, sealhulgas pangafinantseering. Hotelliplaan on hetkel kalkuleerimise ja pankadega läbirääkimise faasis.

Miks ma seda teen? Olen Narvast pärit ja mulle on see südameasjaks. Mul on nägemus Narvast kui ühendajast, kohtumispaigast ja sõpruse sillast nii Eesti eri kogukondade, Eesti ja Venemaa kui ka Venemaa ja lääne vahel – näiteks Eesti poliitikute puhul see juba töötab, ja töötab hästi – muidu paljus eri meelt olevad inimesed nagu Jevgeni Ossinovski, Taavi Rõivas, Yana Toom, Margus Tsahkna ja Indrek Saar on kõik nõus, et Narva teatrikeskus on oluline nii selle linna kui kogu vabariigi jaoks ning tuleb kenasti valmis ehitada ja tööle panna.