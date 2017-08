Iga välismaal õppiv Eesti noor on meie kultuuri saadik

Olen taolisi jutuajamisi oma mõttes nimetanud stsenaristi, tõlkija ja näitleja Villu Kanguri esimese luulekogu pealkirjaga “Tuut, tuut, tuut, tuut tullakse”. Tuututan helistada kõigile viiele, kes said võimaluse Peterburis õppida. Ajalooõpetaja paberitega Mattias Jürgensi taban keset Viljandi pärimusmuusika festivali. Ülimõnusalt juhib ta tähelepanu sellele, et on lisaks ka kelner. Seda ei maini, et äraelamiseks. Poiss pursib minuga vene keeles rääkida, kutsub mind endale keeleõpetajaks, ütleb, et on lavastada tahtnud lapsest saadik ja et iga distants tuleb läbida do kontsa.

Pikemast jutust Jaak Printsiga jääb sõelale, et ta hetkel ei taha tähelepanu. Pärnu näitleja Sander Rebase telefon ei vasta...

Vastavad Dajana Sagorskaja (28), eestlane, näitleja ja lavastaja, õppis Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias ning Andres Popov (21), eestlane, näitleja, õppis Londonis Rose Bruford College’is.