Jahimeeste kokkutulekust võtab osa ka 11 hunti

Eeloleval nädalavahetusel leiab Raplamaal Toosikannul aset jahimeeste kokkutulek, mille teeb kõige muu kõrval eriliseks Eesti suurima ja parima hunditopiste kollektsiooni esmaesitlus.

“Päike on meil juba ammu tellitud. Valisime norrakate variandi, see tundus kõige soodsam,” vastab seltsi tegevjuht Tõnis Korts naerdes Maalehe küsimusele kokkutulekul ees ootava ilma kohta. Ilus ilm on aga oluline, sest Toosikannule koguneb reedest pühapäevani umbes 5000 jahimeest, nende pereliiget ja sõpra.