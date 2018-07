Keskkonnaameti statistikasse jõuavad ainult need kahjustused, millest erametsaomanikud ametile teada annavad. Kahjustustest annab küll ka ülevaate aastaraamat Mets, ent sealgi ei kajastu need täies mahus. Põhjus on tegelikult lihtne – kui riigimets on täielikult ära korraldatud, siis eramets mitte.