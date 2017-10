Jüri Kuuskemaa: päev, mil ma midagi uut teada ei saa, on raisku läinud

Suur roheline hoov, selle taustal kõrge tammepuu. Ja kõige ees istub šikis ülikonnas Jüri Kuuskemaa. Tamm ei kohise, sest see on foto. Kuuskemaa on päris ja teeb häält. Räägib, et see on ta vanaisa tamm Haapsalus. Ja et ta elab suvel seal.

Abikaasa Aet on endale võtnud ülemaedniku rolli, Jüri aga kaevab meelsasti istikutele auke, kuna maa seest võib välja tulla siin nelja sajandi vältel elanute olmevara jäänuseid.

Foto pärineb praegu Tallinnas arhitektuurimuuseumi keldris avatud Kuuskemaa-asjade näituselt “Koduarheoloogia. Jüri Kuuskemaa “barokkbarakk” Haapsalus”. Arheoloogiat on ruum täis ja nurgas seletab asju lahti video vahendusel ka juubilar ise.