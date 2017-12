Jüri Ratase sõit autokastis põhjustas seadusemuudatuse

Tegelikult on veoauto kastis inimesi, ning mitte ainult väikesaartel, kogu aeg sõidutatud, kuid just sel suvel tõusetus see eriliselt seoses peaministri ja presidendi visiitidega.

“Foto, kus peaminister Jüri Ratas suvel Abruka sadamahoone kõrval džiibi kastis istus, läks meediasse, ja sealt see lumepallina veerema hakkas,” teadis Abruka saarevaht Rein Lember.

Buss ei pääsekski liikuma

“Kihnus oleme üldse turismibusside sõitmise ära keelanud, sest teed on kitsad, ja kui seal sõidab 40–50kohaline buss, mis on 2,5 meetri lai, siis kolmemeetrise laiusega teel ei pääsekski teine sõiduk tast mööda,” selgitas ka Kihnu vallavanem Ingvar Saare turistide veoauto kastis sõi­dutamist.

Aga hea on sellegipoolest, et nüüd on selleks ka seaduslik õigus, tõdesid Lember ja Saare.