Kaali väli: Tarapita maandumispaik

Saaremaa Kaali kool alustas 1920. aastal, mil seal hakkasid õppima Kõljala, Putla ja Sagariste külade lapsed. Meteoriit kukkus 1500 aastat enne Kristust. See vanusehinnang on saadud söe abil. Plahvatuspaigas kasvanud kuusemets süttis. Geoloog Jüri Plado hinnangul langeb puude vanus ajajärku 1530–1450 aastat eKr.

Kaali on maa-alalt pisim rahvusmaastiku kandidaat, kui peame silmas vaid 110meetrise läbimõõduga peakraatrit. Suure sündmusega on seostatud aga üheksat struktuuri (kõrvalkraatrid) ja see meteoriidiväli on juba võrreldav Tartu Toomemäe või Tallinna Toompeaga (millest on plaan kirjutada rahvusmaastike sarja viimases, 50. loos). Kaitseala hõlmab 83,7 ha.