Kaduvate valdade sildid läksid hinda

Sel nädalal jõuavad paljudesse ajalukku kaduvate valdade vallamajadesse kirjad, mis kannavad Eesti Maanteemuuseumi direktori Kadri Valneri allkirja.

Seal seisab tähtis teadaanne koos üleskutsega: “Soovime kokku koguda haldusreformi käigus ajalukku kaduvate omavalitsusüksuste sildid, et luua aastail 2019–2020 väljapanek Eesti haldusjaotuse kujunemis(t)est viimase 100 aasta jooksul. /.../ Soovime ühe komplekti omavalitsuse (valla) alguse siltidest Eesti Maanteemuuseumi kogudesse.”

Umbes samalaadse, silte puudutava õhutus- ja kihutuskirja saatsid suvel omavalitsustele ka maaomavalitsuste liit ja mitmekordne põllumajandusminister Ivari Padar.

Maaleht küsis ka valdadelt enestelt, et kas need üleskutsed on piisavalt tegudele inspireerivad.