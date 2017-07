Kaks kolmest valitsusparteist heitlevad sisevaevustes

Nii Keskerakonna kui IRLi serva peal otsitakse retsepte, et keeta seal teistsuguse maitsega suppi.

Juulikuu, südasuvi. Riigikogu on hooaja lõpetanud. Äsja on alanud Eesti eesistumine Euroopa Liidu nõukogus, see võtab lähemal poolaastal suure jao Eesti võimekamate riigiametnike ja valitsusliikmete ajast ning tähelepanust. Kohalikud valimised tulevad oktoobris, ning nüüd on poliitilistel aktivistidel viimane võimalus enne lõpuspurti hinge tõmmata.

Peaks justkui valitsema kõik eeldused selleks, et poliitikas on hapukurgihooaeg. Kuid võta näpust. Eesti poliitiline maastik lihtsalt ei allu sedasorti tavaloogika seaduspärasustele.