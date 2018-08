Kaks nipernaadit teevad Tori külje all "Toomas Nipernaadit"

Sel aastal “Nipernaadi” lavastamise mõtteid mõeldes olid sõbrad arutanud, et teevad nüüd natuke tagasihoidlikumalt ja rahulikumalt. Varasemate ja ka selle suve lavastuse produtsendi kohustes on Silver Kaljula. “Ütlesin Peebule, et seekord me üle kaheksa näitleja ei kasuta. Siis ütles Peep, et ei saa ikka ilma kümne näitlejata ja nüüd on meil trupis neid neliteist. Aga arvestades Gailiti novelle, mida me mängime, tundub see mõistlik. Igas loos on erinevad näitlejad.”

Poisid on tänulikud näitlejatele, et nad neid usaldasid ja mõtetega kaasa tulid. “Mu esimene mõte näitlejale, kes võiks mängida Toomas Nipernaadit, oli Pääru Oja,” räägib Peep Maasik.

Lavastajana mõtles ta ka muudele variantidele, aga lõpuks otsustas, et ilma Pääruta oleks see hoopis teine lavastus. “Me ei olnud tuttavad. Oli aukartus. Siis ikka helistasin, rääkisin oma plaanist. Vaid hetk mõtlemist, ja Pääru vastas, et jah, teeme. Nüüd mõtlen, et kui see just nii juhtus, spontaanselt, siis on asi õige.”

Samasuguse kõne sai muusik Jaan Sööt: “Tule ja kujunda muusikaliselt.” Küsin, kas Jaan Sööt ise ka laulab ja mängib. Silver läheb seepeale põlema; “Ei, ei, lavale ta ei astu, aga Pääru Oja on ju flamenkokitarrist.”

Ühel õhtul pärast proovi sattusid Jaan ja Pääru koos jämmima. Selleks ajaks oli valmis ehitatud lavakujunduse osa – üle tiigi paistvad laudauksed.

Sõltumatult “Nipernaadist” tekkis sinna idülliline väike lava. Pääru ja Jaan jämmisid. Ja nüüd on nii, et 17. augustil toimub seal kontsert. Lisaks Jaanile tulevad lavale Indrek Kruusimaa ja Andre Maaker. Kontserdi nimi on “Armastusfilm”.

Ka eesootavast “Toomas Nipernaadist” rääkides kasutavad mõlemad noormehed sõnu “romantiline”, “ilus”, “armastuslugu selles suves”.

Silver Kaljula Foto: erakogu

Tuleviku mõte olevikus

Silver Kaljula heietab mõttes plaani tuleval suvel teha ära “Huckleberry Finn”. See mõte on mõlema peas olnud aastaid.

Mitte väga ammu palus Peep Maasik ennast Pärnu teatrisse õppima, oli seal lavastaja Ingomar Vihmari assistent. Sellest õppimisest sai reaalse katte tema mõte lavastada kunagi Charles Dickensi “Oliver Twisti”. “Sellest võib saada minu neljas diplomilavastus,” ütleb Peep.

Plaanid on taas suured. Kuni selleni, et Jarek Kasar kirjutab loole uue muusika.

“Koostöö Peebuga on alati olnud sisust lähtuv, ja me ei riku seda põhimõtet,” ütleb Silver Kaljula, kes siis, kui ei ole suvi, on Tartu teatri Must Kast hingekirjas näitlejana.