Kas Keila ühendatakse naabritega jõuga?

Keila linnavolikogu ütles elanike küsitlusele tuginedes kindla “ei” valitsuse kavale sundliita Keila nelja naaberomavalitsusega, ehkki haldusreformi nõuete järgi ei peaks see linn kellegagi liituma.

Mihhail Korb: "Haldusreformi seaduses on sees ka võimalus ühendada miinimumsuuruse kriteeriumile mittevastav omavalitsus kriteeriumile vastava omavalitsusega, kui see on põhjendatud, ei ole meelevaldne ja toob kaasa positiivseid arenguid.

Nii on valitsus teinud ka ettepaneku ühendada Keila linn Paldiski linna, Keila, Padise ja Vasalemma vallaga – et ühendada keskus selle loomuliku ümbruskonnaga, millega ollakse niikuinii läbi põimunud."

Enno Fels: "Keilas ei olegi olukord halb, väga hea on. Linna elanikud tahavad ka edaspidi omi asju ise otsustada. Referendumil öeldi välja oma arvamus vabariigi valitsuse ootamatule ettepanekule Keila linna sundliitmise kohta. 97% elanikest hääletas selle vastu, kusjuures väga kõrge osalusprotsendi (47%) juures.

Riigihalduse ministri väide, nagu hääletanuks inimesed kellegi mõjutusel, solvab linnaelanikke. Vastupidi – linnajuhid koostasid oma vastuse valitsusele nii, nagu linnarahvas neile rahvaküsitlusele vastates ülesandeks seadis."