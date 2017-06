Kas luigest võiks taas saada jahilind?

Luiged olid Eestis enne okupatsiooni jahilinnud. Maaleht uuris, kas luikede arvukuse suurenemine võib tähendada seda, et neid saab tulevikus taas küttida.

Kühmnokk-luikede arvukus on Eestis jõudsalt suurenenud. Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul muutus kühmnokk-luik varasemast arvukamaks haudelinnuks alles möödunud sajandi keskpaigas.

Värskeima hinnangu kohaselt pesitseb Eestis u 4000 kühmnokk-luige paari. Läbirändel võib neid näha palju rohkem.

Hoolimata suurest populatsioonist ei näe Valker võimalust, et kühmnokk-luigest võiks taas saada jahilind.

“Linnukaitseliselt on see võimalik, aga laiem avalikkus seda ei tolereeriks,” ütles ta. “Tõsisemalt see kindlasti lähiajal päevakorda ei kerki. Teda peetakse ikkagi armsaks ja rahulikuks linnuks, armastuse sümboliks.”

Mis ei tähenda, et kühmnokk-luik oleks rahulik ja armas.