Katana silokombain annab hea tulemuse ka maisipõllul

Agrilandi kombainide müügispetsialist Marko Saksjaak ütleb, et vastne Kantana silokombain on tõhus abimees põllumehele, kel vaja talveks rohkelt loomasööta varuda.

Silokombaine on Eesti turul viielt tootjalt, aastas müüakse neid paar-kolm. Selle soetamisele tasub mõelda agrofirmal, kelle farmides rohkem kui 700pealine lüpsikari.

Silokombain (mõned tootjad-müüjad määratlevad seda ka kui liikurhekseldit) on võimas ja võimekas masin, mis mõeldud keskmisest suuremale põllumajandusettevõttele piimakarja rohusööda varumiseks.

Võimsaim Eesti põldudel töötav silokombain on tuhandehobujõuline Krone Big X, mis varustab rohusöödaga OÜ Halinga lehmakarja.

Viimatine, ka hiljutisel Maamessil esitletud uudis Eestisse jõudnud silokombainide vallast pärineb Fendtilt. Nimelt sai Fendti Saksamaal paiknev Katana tehas valmis silokombaini Katana 85, millel võimsust 850 hj. Kuna haljasmassi purustamine vajab suurt jõudu, on silokombainid varustatud võimsama mootoriga kui teraviljakombainid.

Rullisilo tegijaid jääb üha vähemaks, iseäranis suuremates agrofirmades.

Üks oluline põhjus on selles, et rullisilo kile on liigitatud keskkonnaohtlikuks pakendimaterjaliks. Seda tuleb koguda, käidelda ja pakendiorganisatsioonile üle anda, mis kõik kokku teeb kilerullis sileerimise üksjagu kallimaks tranšeesilo valmistamisest.