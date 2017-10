Kinokülastajad neelavad tonnide kaupa popkorni

Popkorn ja karastusjoogid käivad väga paljude jaoks kinokülastuse juurde, ning kogused, mis aasta jooksul siinsetes liikuva pildi vaatamise mekades ära tarbitakse, on muljetavaldavad.

Tasku keskuses asuv viie saaliga Cinamon pakub oma külalistele aasta jooksul ligi 14 tonni popkorni, mille kinokülastajad filmide kõrvale ära krõbistavad.

“Kuivõrd popkorn on kas magus või soolane ning ajab sageli janutama, on meie külalised altid maitsvat popkorni alla loputama mitmete vedelikega,” kirjeldas olukorda kinosaalides Cinamoni kommertsdirektor Toomas Luhats. “Selleks kasutavad nad peamiselt karastusjooke, mida me väga ettenägelikult Cinamonis pakume ning meie andmed näitavad, et vähemasti 107 000 liitrit limonaadi on meie kliendid lasknud lipsu taha, nii et silm ka ei pilgu.”

Kuidas suhtuvad kinode esindajad palvesse teha söögivabu seansse neile filmihuvilistele, kes tulevad kinno eelkõige filmi pärast ning ei taha seda vaadata mäluva ja luristava seltskonna keskel?

“Söögi- ja joogivabade seansside teemadel oleme korduvalt ka aru pidanud, kuid kuna suurele osale kinokülastajatele on snäkk ja jook üheks kinoskäigu kultuuri osaks, siis oleme jäänud seisukohale, et seda peaks klientidele siiski võimaldama,” ütles Liis Mengel.