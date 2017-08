Tahaks vette, kuid sel suvel pole enamikul ajast rannailma olnud ja vesi püsib jahe. Ehk august on juulist lahkem. Anni Õnneleid

Viimased neli kuud ühtejutti, aprillist alates, on Eesti ilm olnud normist jahedam. Kuna suurt suve pole veel olnudki, jääb ainuke lootus, et ehk saabub see nüüd augustis.