Kodusigadega kokkupuutuvatel inimestel marjametsa asja pole

"Meil on hüpoteesid. Saame ainult arvata, et suvel ristuvad inimese ja looma teed rohkem, ka tehnika toimetab aktiivsemalt põldudel, heinamaadel, metsas. Metssigade arvukus on sel ajal suurim, nad liiguvad rohkem ja tõenäosus katku levikuks suureneb.Üsna raske täpselt öelda, aga praegu näib, et katk levib kergemini siis, kui on kuiv ja kuum aeg.

Praeguseks on seapidajad endale teadvustanud, et seapidamine ja korilus kokku ei käi. Farmitöötajatel on isegi keelatud marjule minna ja pean seda õigeks. Mida vähem võimalikke ohtlikke kontakte, seda parem."

Võrreldes paari aasta taguse ajaga, on nakatunud farmides toimunud sigade hukkamisega suured muutused.

Kuulsat liikuvat seapõletit enam tööle panna ei plaanita, ning kui paberid korda saavad, viiakse see edasi Moldovasse. Kuna põleti soetati Euroopa Komisjoni raha eest, siis sama toetusega läheb see meilt Moldovasse edasi, reaalset raha ei vahetata.