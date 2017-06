Koduveinikonkursi kaksikvõit läks kirsile

Maalehe ja Veinivilla tänavuse koduveini­konkursi kaks parimat olid kirsiveinid. Veine oli võistlemas küll varasemast vähem, kuid nende kvaliteet see-eest kõrgem.

Koduveinikonkurss on seitsme aastaga jõudnud tasemeni, kus on tekkinud juba meistrite koolkond, kes oma veinidega maitse-eeskujuks ka teistele.

Möödas on ajad, mil võistlusele saadeti suvalisi käärinud olluseid või üritati žüriid rabada enneolematute koostisosadega. Veinimeistrid on olnud usinad õppijad, ja sellised žürii väljendid nagu “tasakaalustatud maitsed” või “küps vein” on enesestmõistetavaks saanud ka konkursil osalejatele.

Veinimeistritega rääkides selgub, et klassikaliseks veinitegemise õppematerjaliks on meil kujunenud Tiina Kuuleri “Koduveini aabits”. Lisaks sellele on Veinivilla perenaine Tiina Kuuler väsimatult olnud koduveinikonkursi eestvedaja, harinud inimesi veiniklubi üritustel ja seega teinud palju selleks, et meie koduveinikultuur praegusele tasemele on jõudnud.