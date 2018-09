Kõik suveseened tulid korraga välja

Aive Mõttus aive.mottus@maaleht.ee RUS

Geili Tuuling käis oma tänavusel esimesel seenretkel Saaremaal Reeküla metsades ja sai koguse, mida võib naljaga nimetada lauatäieks. Liia Lätt

Viimatine nädal on toonud kõikjalt üle Eesti teateid suurtest seenesaakidest, eriti palju on korjatud puravikke ning paiguti on alanud suurem riisikauputus.