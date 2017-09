Kolme aasta eest maale kolinud pere: see oli õige otsus!

Lahtiste kätega Stefan oli varemalt vanade autode fännina Saksamaal hulga autosid restaureerinud.“See siin on mul esimene ratasteta asi, mida remontima hakkan,” naeris Stefan toona elu­majale näidates.

Kolme ja poole aastaga on Stefan ja Anu imet teinud ning üsna kehvas seisus rehielamust on saanud hubane kodu. Koos tegutsemine viis ka selleni, et ligemale kümneaastase kooselu järel panid nad teineteisele paari aasta eest sõrmused sõrme ja Anu võttis endale pikema perekonnanime Rootalu-Wachsmann.