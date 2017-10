Konkurss volikogu kohtadele on 25 aasta tugevaim

Ehkki kandidaatide üldarv on seekord väiksem kui 2013. aasta kohalikel valimistel, on ühele kohale võistlejaid rohkem. Tegelikult on kõigil kohalikel valimistel, 1993. aastast peale, volikogudesse pürgijaid ühele kohale lisandunud ja edu saavutamine muutunud raskemaks.

1993. aastal oli kandidaate iga mandaadi kohta 2,5. Iga valimiskorraga konkurss järjest tihenes ja kahekümne aastaga muutus juba kahekordseks: viis kandidaati igale kohale. Nüüd, kus läinud korraga võrreldes on kohti volikogudes jagamisel 1222 võrra vähem, on kohaliku elu otsustajaks pääsemine veelgi suuremate pingutuste taga. Eriti puudutab see pealinna, kus iga koha pärast võistleb peaaegu 18 kandidaati.

Tartu linnas, kus ainult üks valimisringkond, on konkurss ühe volikogu koha pärast 7,3.

Kuidas aga saab valija kandidaadile antud häälest üldse koht linna või valla volikogus?