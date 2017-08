Kui kaua me lendame mesipuu poole?

Eestis tegi augusti algul ajakirjandusilma uudis, et ühel mesinikul hävisid kõik pered näiliselt teadmata põhjusel. Asjatundjad järeldasid, et küllap kasutas mõni talunik oma rapsipõllul meil üldiselt lubatud, ent rapsil keelatud taimekaitsevahendit toimeainega dimetoaat. Inimene on kaval: ta on nimetanud putuka- ja umbrohumürgid taimekaitsevahenditeks, oma saagile ohtlikud putukad kahjuriteks ja taimed umbrohtudeks.

Kui sipelgaliike on loetletud üle 11 000 (hinnatud kaks korda enamaks) ning nende kogumass Maal võrdub umbes inimeste kogumassiga, siis mesilaseliike on teada umbes kaks korda rohkem, 20 000.

Mesilaste esivanem oli herilane ja vanim teadaolev mesilase fossiil pärineb 100 miljoni aasta tagant. Meemesilase n-ö kodustasid egiptlased 4500 aasta eest. Euroopa meemesilane elab igal mandril, välja arvatud Antarktisel.