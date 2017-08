Kui Pärtsaare talu Wile Farmi peremees Imre Heinsaar kolm aastat tagasi esimesed alpakad soetas ja lubas, et varsti hakkab tallu külastajaid bussidega tulema, naeris naabrimees ta välja: talu raba serval, asfalt saab metsa vahel mitu kilomeetrit enne kohale jõudmist otsa – kes siia pärapõrgusse ikka käima hakkab! Aga hakkasid!

Praegu on lootus, et polegi väga kaugel aeg, kui piltlikult öeldes ka bitid bussiga kohale tulevad. Nimelt oli Pärtsaare talu Türi valla esimesi, kes “Digi­konna” projekti raames kiireks internetiks soovi avaldas. Tegu on projektiga, mille käigus ehitatakse välja tulevikukindel valguskaablivõrk sinna, kuhu inimesed seda soovivad, aga kuhu sideettevõtjad seda rajanud ei ole.