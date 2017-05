Kuidas kasvatada lapsest ettevõtja?

Paljud firmajuhid on just tänu keskkooli ajal õpilasfirmas tegutsemisele saanud innustust ja julgust ettevõtlusmaailma siseneda.

Õpilasfirma juures peab Robin Saluoks tähtsaimaks kohe asutamisel eesmärgi paikapanemist ja mõtlemist sellele, kas tulevikus võiks see muutuda päris firmaks.

Ta leiab, et just õpilasfirmast saadud kogemused ja algteadmised ettevõtlusest aitasid tal jõuda oma firma OÜ E-Agronom loomiseni, mille tegevjuht ta praegu on. “Kui õpilasfirma aega poleks olnud, oleksin ettevõtja asemel praegu võib-olla jalgpallur.”

Vähem kui aasta tagasi asutatud firma on noormehe sõnul kasvanud juba Eesti suurimaks põllumajandustarkvara eAgronom tootjaks.

“See on põllumajandusettevõtte juhtimise tarkvara, millega saab planeerida, juhtida ja analüüsida oma tegevust. Seda kasutab üle 400 ettevõtte, mille kasutuses on 250 000 ha põllumaad,” tutvustab Saluoks, kes selle loomiseks sai innustust põllumehest isa tegemisi kõrvalt nähes, kui too algelist arvutiprogrammi kasutas.