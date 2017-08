Külade parlament: alla me ei anna ja käega me ei löö

Külaliikumise Kodukant juhatuse liige ja maapäeva peakorraldaja Krista Habakukk ütles, et seekordse maapäeva võtmesõnaks on koosloomine. “Maaelu ja seda ümbritsev keskkond on viimaste aastate jooksul oluliselt muutunud,” ütles ta. “Senised harjumuspärased tegevusviisid enam ei kanna, tuleb olla avatud ja leida uusi võimalusi, kuidas suuremate omavalitsuste tekkel külades elu edasi arendada.”

Habakuke sõnul on vaja mõista, et täiesti muutunud oludes võib kõigele käega lüüa, oludega kohaneda või siis protsessis aktiivselt osaledes anda oma panuse selleks, et muudatustest võita.

“Meie valime osalemise ja kaasarääkimise,” sõnas Habakukk.