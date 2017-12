Külarahvas pani kohalike härrade jaoks poodi kogumiskasti

Iga-aastane jõulupank pandi poodi üles tänavu kuuendat korda ning kannab silti “Küla Härrade Jõulurõõm”. Härrad on tegelikult “härrad”, 6–7 meest, kes paremate ilmadega poe taga aega veedavad, meelsasti tööst hoiduvad ja seetõttu suurema sissetulekuta läbi ajavad.

Päris asotsiaalseks ei taha küla oma “härrasid” nimetada, kodud neil on, ja kui sooviksid, siis võiksid tööd ka teha. Füüsilist viga neil pole, ainult tahtmine ja alkoholilembene eluviis takistavad. “Kõiki inimesi ümber õpetada ei saa,” tõdes külavanem Kaupo Põder. Ehkki proovitud muidugi on.

Nii on jõulupangast oma osa saamiseks kindlad tingimused: toad olgu koristatud ja mees ise kaine. Kes sellega hakkama ei saa, jääb pakist ilma.

“Külarahvas aitab hea meelega, tuttavad mehed ju ikkagi,” sõnas Põder. Muidugi on ka neid, kes kogumisaktsioonis ei osale, sest on mõne “härra” peale solvunud. On näiteks lubanud puuriida üles laduda, kuid avansiks saadud õllepudelisse toppama jäänud ning puud sootuks unustanud.