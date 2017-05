KUNSTIELAMUS: New Yorgi ja Eesti elu seemned Temnikova juures

Ana Cardoso ja Merike Estna. Ana vaip on must-valge suur, Merikese oma pisem värviline.

Kuulun nende hulka, kelle jaoks moodsa kunsti paneb tihti elama seletus. Kuigi saan aru, et kunst ja muusika ei pea olema verbaalselt lahtimuugitavad.

Portugali kunstnik Ana Cardoso läks kunagi Lissabonist New Yorki elama ja töötama ning jäigi. Merike Estna läks Tallinnast Londonisse õppima ja jäi üheksaks aastaks.

Ana ja Merike tegid ühise kunstiväljapaneku Portos. Nüüd on Ana portsu oma maale ja käte-jalgade piltidega värvitud vaipu saatnud Tallinnasse galerist Olga Temnikovale. Ning koos Ana töödega saab Temnikova ja Kasela galeriis näha ka Merikese töid.

Kunstnikud ise tahavad tihti siiski, et nende kunsti mõtestataks, aga on haavatavad, kui kriitik nina nende kunstipotti topib. Ah, mis, ka kirjanikuna saan ma tihti alles kriitikat lugedes teada, mida oma tekstiga olen mõelnud, ega oskaks ise kuidagi oma raamatut sekundaarses tekstis kommenteerida.