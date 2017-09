Kunstisalong andis tegijaile uuesti elu mõtte

Eks nende asjadega on ikka nii, et peavad olema aktiivsed ja huvilised inimesed, siis tekivad ka kohad ja võimalused. Nii jalutaski pensionile jäänud endine sotsiaaltöötaja Mae Annast sõbrannadega läinud aastal mööda linna ja märkas ühel Kilingi-Nõmme peatänava kaunil majal kurvalt tühju aknaid. Ruum oli kasutuseta seisnud juba seitse kuud, mil külm oli käsitöökeskuse sealt minema peletanud.

“Käisin küsimas kohalikus kommunaalis, öeldi, et praegu pole mingeid soovijaid. Siis mõtlesime, et teeks kunstigalerii,” räägib Annast.

Kaarel Kütas on oma olemuselt tegevuskunstnik, kes võib end väljendada mis tahes kunstivormis. Liikudes vabalt maalist graafikasse, skulptuurist installatsiooni ja neist omakorda linnaruumi sekkumistesse või performance’itesse, moodustub tema loomingust tervik.