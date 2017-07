Kust saada kunstlikku kuutolmu?

Euroopa Kosmoseagentuur ESA tellis hiljuti ühelt USA tarnijalt pool tonni pulbrilaadset materjali, mis imiteeriks Kuu pinda. Kuid, nagu Kuu-uurimise asjatundja, ESA Hollandi keskuse teadlane James Carpenter ajakirjale Nature juuli algul tunnistas, ei saadud sellist tolmu, nagu meeskond ootas. “Selle füüsikalised omadused olid teistsugused,” ütles ta.

Carpenteril on suuri kogemusi taevakehade pinnaste võltsimisel ehk kunstlike pinnaste valmistamisel. Neid vajatakse näiteks Kuu pinnase alla võib-olla peidetud jää otsingutel tarvilike puurimisrobotite katsetamisel. Vaja läheb ka asteroide katvate materjalide simulante. Need peavad olema usaldatava füüsikalise ja keemilise koostisega.

Kahjuks on selgunud, et kommertsfirmasid usaldada ei saa. Sestap moodustas USA Kosmoseagentuur NASA tänavu juunis oma kaheksas uurimiskeskuses töötavatest teadlastest meeskonna, et analüüsida olemasolevate simulantide füüsikalisi omadusi ja saadavust. Asteroidide kaevandamiseks loodud Florida kompanii valmistab esmakordselt teaduslikult tõeseid pulbreid, et esindada asteroidide klasside pinnaseid.

Et lähemalt mõista Kuu pinnase imiteerimise raskusi, tuleb arvestada Kuu erakordsust Päikesesüsteemis.