Ansambel on Eesti etnofolgis eriline kas või selle pärast, et neil on lätikeelne nimi. Nikns Suns tähendab nimelt kurja koera. Eks kurja koerana klähvivalt võib mõni nende needmislaul ka kõlada.

Aga väidetavasti on nime algupära lihtsam. Käinud folkrokkar ringi, peas ringlemas küsimus, mida bändile nimeks panna. Märganud siis Läti külatänaval värava peal silti “Nikns suns”. Veidrakõlaline, aga põnev ja paueriga. Tehtud!

Bänd kõlab etnofolgi maastikul eriliselt nagu nimigi. Nikns Suns on kamaluga Metsatöllu, paras ports Oorti ja vürtsiks Jethro Tulli.