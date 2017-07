KUULAMISELAMUS: Uskumatu ajaränd ehk Poolsada korda helget lapsepõlve

Lauluharidusega oli aga pisikene probleem, sest seni on ainukeseks laulupeoks, kuhu laulma kõlban, punklaulupidu. Soolokarjäär lauljana on pigem olematu, kuigi Rammsteini 130detsibellisel kontserdil suutsin õige vaikselt küll kaasa ümiseda, ilma et mind helipuhtuse rikkumise pärast minema oleks saadetud.

Kus aga mure kõige suurem, seal abi kõige ligem. Pisikese guugeldamisega leidsingi online-müügist “Eesti kullafondi” sarja plaadi “Lastelaulud”, kus poolsada hitti peal. Kui plaat viie aasta eest ilmus, oli see kahe silma vahele jäänud, aga siis polnud ka vanaisalikku lastelauluvajadust. Igatahes on väärt plaat siiani saadaval.