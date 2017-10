Läänemaal kaotavad erakonnad mühinal usaldust

Valimisliidud said Läänemaal 58,6% valijate häältest. Ridala vallaga ühinenud Haapsalus läks valimisliidule HARI 44,4% häältest. Kolmanda koha sai valimisliit Meie Inimesed, mida toetas 14,9% hääletanuist.

Lääne-Nigulas võitis ülekaalukalt (52,3%) valimisliit Ühinenud Kogukonnad ning sama lugu oli Vormsis. Seal olid esindatud ainult Keskerakonna nimekiri ja valimisliit Terve Vormsi, aga Keskerakonnal polnud mingit võimalust – kõik volikogu kohad läksid valimisliidu esindajatele.

Rohkem omavalitsusi Läänemaal polegi, sest Lihula ja Hanila lahkusid Pärnumaa koosseisu.

Ega Pärnumaalgi asjalood teisiti olnud – seal said valimisliidud 46,7% häältest. Sealjuures Lääneranna vallas, kus on endised Läänemaa vallad Lihula ja Hanila, kogusid kaks valimisliitu lausa 87,2% häältest.

Kui võrrelda äsjaseid kohalike volikogude valimisi 2013. aasta valimistega, on muutus eriti reljeefselt märgatav.

Nelja aasta eest nautis Reformierakond Läänemaal ligi 23protsendist valijate toetust. Järgnesid Keskerakond (17,1%), sotsid (12,1%) ja EKRE (2,4%). Valimisliitudest polnud lõhnagi.

Nüüd on seis selline: valimisliitude toetus on 58,6%, Keskerakond on endiselt teine, aga toetus vähenenud 12,6%-le.

Reformierakonda toetas nüüd vaid 9,4% valijaist.