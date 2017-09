Laste abiga pannakse metsa üles 10 000 pesakasti

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link ütles, et linnupesakastid viiakse metsa projekti “Eesti Vabariik 100” raames. “Varustame põhikoole materjalide ja juhenditega, et lapsed saaksid tööõpetuse tunnis pesakastid valmis teha. Kohalikud metsaühistud otsivad paigad, kuhu need üles panna,” selgitas ta.

Metsaühistuid koondav liit kutsub ka organisatsioone ja ettevõtteid pesakastide metsaviimisel osalema. Oodatud on need, kel võimalus koolilaste valmistatud pesakastid metsa üles seada või valmislõigatud juppidest pesakastid metsas kokku panna ning seejärel õpetliku linnu- ja metsajutu saatel üles panna.