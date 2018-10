Lätlaste kalmistupühad kisuvad vägisi festivalimõõtu pidudeks

Madis Must madis.must@maaleht.ee RUS

Surnuaiapühasid peetakse Lätis ainsaks allesjäänud traditsiooniks, mis püsib vabatahtlikult ilma mingisuguse eriorganiseerimise, lisaõhutamise või poliitikata. Mārtiņš Grauds

Kui üldiselt arvatakse, et eestlased on suured kalmistulkäijad, siis selles teevad hoopiski lõunanaabrid meile silmad ette, kirjutab homse Maalehe erinumber "Viimane teekond". Neil liigub lausa võllanali, et naiseks tasub võtta lätlanna, sest tema oskab vähemalt haua korras hoida.