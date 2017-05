Lavastaja Damir Salimsjanov: lapsena tahtsin saada mustkunstnikuks

Volga tatarlaste järeltulija Damir Salimsjanov (49) elab Udmurtia pealinnas Glazovis. On sealse linnateatri Parafraas peanäitejuht. Nüüd teeb aga Tallinnas Telliskivi loomelinnakus proove. Lavastus “Praegu pole aeg armastamiseks” esietendub Lahemaal Kolga mõisas 5. juulil.

Kui Damir Salimsjanov läbi Tallinna vanalinna hommikul proovi jalutab, ütleb ta eesti keeles: “Tere, Vana Toomas!” Mees on Eestis viiendat päeva ja elus esimest korda.

"Ma ei armasta sellist teatrit, kus pärast etendust on soov ennast tappa. Ma ei armasta teatrit, kust väljudes saan aru, et kõik on halb. Ma ju tean seda nagunii.

Mulle meeldib, kui minuga räägitakse: jah, on halvasti, aga sa ise saad palju teha, et oleks parem. See on mulle lähedane suhtumine ellu ja teatrisse."