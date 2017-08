Lembitu – piiratud vabadus kaheksasada aastat tagasi

Kõigil meil kolmel on oma mured. “Lembitu” lavastaja Peep Maasik on kõige rõõmsam. Ütleb, et läks esimesse proovi peaaegu et kombainiroolist tõustes.

“Lembitu” näitemängu autor Urmas Lennuk katsub aeg-ajalt südant ja teeb kibedat nägu – ta on oma kodus Rakveres ette võtnud ise põrandad ära vahetada ja saanud hiljuti põrandalihvijaga tou rinnakorvi.

Jajah, ometi kord on Eesti teatripilti ilmunud mees, kes on Olustvere kooli lõpetanud agronoom-talujuht. Peep Maasik ütleb, et selle ametinimetuse taga on kõikvõimalikud tunnistused ja sertifikaadid, mis lubavad töötada mis tahes paigas Euroopa Liidus. Lavastajaks noormees alles õpib Viljandi kultuuriakadeemias.