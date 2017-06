Libahundi okkalisevõitu tee parnassile

Homme, 9. juunil lõpeb Tatarimaa pealinnas Kaasanis XIII teatri­festival “Naurus” Sergei Potapovi 2015. aasta suvel Viinistu katlamajas esietendunud lavastu­sega “Libahunt”.

Kaasan on Volga ääres asuv miljonilinn. 2005. aastal peeti linna 1000. sünnipäeva. “Naurus” on rahvusvaheline türgi rahvaste teatrifestival. Kestab viis päeva, mängitakse neljas teatris. Kor­raldajad ütlevad, et üles astub üle 300 näitleja 21 lavastuses.

Eestlased mängivad 800 külastajat mahutavas Kamala teatris ja saal olla välja müüdud. R.A.A.A.M.-teatri vastuvõtjad ei suuda meenutada, millal ja kas üldse on eestlased Kaasanis külalisetendustel käinud.

Siinkohal peab meenutama, et August Kitzbergi tragöödia “Libahunt” esietendus oli Pärnus Endla teatris 1911. aastal.

1. juunil lõppes Siberis Irtõši-äärses Tobolskis Venemaa väikelinnade XV teatrifestival. Väikelinnaks loetakse seal neid, kus elab alla 100 000 elaniku.