Lidl pole suutnud Soomes hindu alla kiskuda

Saksa odavkaupluste kett Lidl, mis hakkab ka Eestis tegevust käivitama, ei ole Soomes 15 aastaga haaranud veel kümnendikkugi turust.

Lidl alustas Soomes 2002. aasta augustis, avades ühekorraga kümme kauplust. “Lidl on säästukauplus, mille tootevalik on kitsas,” kirjutas sel puhul Soome Verkkouutiset. “Tooted on valmis pakendatud ja eraldi liha või kala teeninduslette ei ole. Müüakse ka kodumasinaid ja rõivaid.”

2016. aasta septembri seisuga oli Lidlil Soomes 152 kauplust.

Lidlilt oodati ka Soomes eelkõige odavaid hindu, kuid näiteks tänavu aprillis avaldatud Soome Kauppalehti hinnavõrdluses oli Lidl soodsate hindade poolest alles kolmas: kaks Soome kohalikku ketti – S-Market ja Prisma – suutsid sama ostukorvi pakkuda odavamalt. Varem, 2016. aasta septembris tehtud võrdluses osutus küll Lidl kõige odavamaks.

Korduvalt on Soome meedias räägitud ka sellest, et hoolimata suhtelisest odavusest on Lidli kauplused Soomes märksa kallima hinnatasemega kui sama keti poed Saksamaal.