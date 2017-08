Nii on Tallinnas hoogu kogumas linnamesindus. Selle tõestuseks on Erki Naumanise veerandsajast perest koosnev linnamesila, mille tarud paiknevad Endla ja Valdeku tänava naabruses.

Linnas kasutatakse umbrohutõrjemürke vähe. Tänavu pritsiti küll siin-seal teede ääri, aga see on vähene võrreldes nende mürgikogustega, mis veetakse mõnele rapsipõllule.

Naumanis räägib, et mesilasi on linnas mõttekas pidada ka seepärast, et linnalooduses õitseb varakevadest sügiseni alati midagi, maal aga peavad mesilased õitsvaid puid ja lilli otsima, selleks rohkem ringi lendama ja oma niigi nappi töömeheiga tühja kulutama.