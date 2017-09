Logistika ei tohi logiseda!

Kunagi XIX sajandil sattus üks rändur Metsikus Läänes rongiga Baltimore’i sõites indiaanlaste kätte vangi. Olles nende keskel mõne aasta elanud, sai ta sõbraks suguharu pealikuga. Kui rändur ühel hommikul oma vigvamist väljus, nägi ta, et kõik mehed on relvadega ja valmis istuma oma mustangidele. “Mis juhtus?” küsis ta pealikult. “Me otsustasime rünnata naabruses asuvat valgete küla, põletada nende põllud, võtta ära nende karja ja vangi kõik nende mehed,” vastas pealik. “See on ju barbaarsus!” hüüdis rändur ehmunult. “No ma ei tea,” vastas pealik, “ma olen indiaanlane, aga mitte sotsioloog.”