Lõu loopealne: avaruse tunne

Lõu avarused on hinge­lähedased nii ranna­rahvale kui ka lõokesele. Nime on alvar siiski saanud lõuka ehk meresopi järgi.

Toetad kõigepealt kannad maha keset Sõrve poolsaart, Anseküla tuletorni juures. Kui oleksid merikajakas ja istuksid majaka katusel, näeksid, et mõlemale poole maasäärt jääb meri. Oled aga inimene ja hakkad astuma läände, Kaugatuma poole, kus rand olevat huvitavam. Lähed, astud maanteelt maha ja satudki Lõu (Lõo) loopealsele.

Avar kadakatuttidega maastik. Kidura, vaevalt mõne sentimeetri paksuse mullakihiga. Kohati piilub paljas paas – see ta ongi. Loopealne ehk alvar – too viimane sõna on meile jõudnud rootsi keelest. Tõesti, Rootsis leidub alvareid, suurtel saartel Ölandil ja Gotlandil ehk Ojamaal. Leidub neid ka Kanadas, Loode-Venemaal natukene, ja ongi kõik. Haruldane maastik