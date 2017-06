LUGEMISELAMUS: Kadunud maavanaema tagasitulek

Maret Makko ja Inga Raitari uus raamat väikese taimetarga saladustest võiks lapsi ninapidi loodusesse meelitada küll.

See ilusasti kujundatud raamat on kasulik ja õpetlik isegi niivõrd, et tavapärane märkus autoriõiguste kohta tekitab kontrasti. Öeldud on, et raamatus sisalduvat ei tohi autorite loata kasutada, kuid idee poolest on sisu ju üleskutsuv ja just nimelt laia kasutamist sooviv.

Raamatu tegelasteks on linnapere tütar Maarit, tema maavanaema ja vanaema naabruses elav taimetark Maret, kellega tüdruk kogemata metsas kokku saab. Esialgu on tal lahke, kuid imeliku võõra suhtes uudishimu, siis hakkab kogunema teadmisi ja lõpuks on ta samm-sammult taimede juures nii, et ilmselt enam lahti ei saa.

See viimane ütlus ei kajastu otseselt raamatus, vaid pärineb elust enesest – Eesti rikkal loodusel lihtsalt on see omadus, et kui keegi millegi vastu ehedat huvi tundma hakkab, jääb see kogu eluks. See on teadmiste salv, mis ei ammendu kunagi, vaid muutub aina suuremaks, iga teadmise taga ootab hulk järgmisi.