LUGEMISELAMUS: Kui külast saab keskus

Jaan Manitski loodud Viinistu kunstimuuseumist ilmus enam kui 200-leheküljeline ja rohkete reprodega raamat.

Välismaalased kipuvad ikka küsima, et kas tõesti on Eestis kuskil mere ääres suur kunstimuuseum, mida peab üks ettevõtja ja muuseum aina laieneb. Vähe on Eestis selliseid kohti, kus mehe ja küla nimi sulavad üheks. Jaan Manitski ja Viinistu seda kahtlemata on.

Menuansambli ABBA mänedžerina oma äridele põhja ladunud Manitski on paljus liikunud sotsiaalset vastutust pidi. Nõnda on ta 2000ndate algusest Viinistu kalatööstuse ja külmhoonete kompleksi praeguseks üles ehitanud Eesti ainsa erakunstimuuseumi, palistatuna hotelli, restorani, spordiväljakute ja jahisadamaga. Seal korraldatakse lisaks näitustele kontserte, kunstilaagreid, etendusi, konverentse, saab majutuda ning matkata.

Manitski isiklik kunstikogu, mida eksponeerib Viinistul ja mida tutvustabki värske kataloog, tekkis paljuski spontaanselt.